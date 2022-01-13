Это фейк! Мошенники запустили новую схему обмана пенсионеров в Актау

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Сегодня, 13 января, жители Актау активно пересылают друг другу в социальных сетях и мессенджерах информацию том, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров посредством перерегистрации сбербанковской карты по телефону.



- Предупредите родных, друзей, знакомых! Звонят из пенсионного фонда, называют все ваши данные: ФИО, адрес, место работы. Говорят, что произведён перерасчёт пенсии за 2016-2018 гг (на самом деле за эти годы перерасчёт не производился) и предлагают пройти перерегистрацию по телефону. Называют первые цифры вашей сбербанковской карты (а они у всех одинаковые) и говорят: «Назовите следующие цифры». Потом просят назвать код, который вам тут же приходит в СМС - и всё, на карте у вас «0», - говорится в рассылке.



В пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области сообщили, что подобных случаев в Мангистау не зарегистрировано и распространяемая информация не соответствует действительности.



- Не верьте непроверенной информации! Никогда никому не называйте по телефону свои паспортные данные или пин-код от банковской карты. Не выполняйте инструкций звонящего по переводам денег с карты. Не переходите по сомнительным ссылкам в электронных письмах и смс. Тем более никому не давайте свою электронную цифровую подпись (ЭЦП) с паролем. Берегите свои сбережения, - отметили в пресс-службе ведомства.