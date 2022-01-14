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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:57

Просмотров: 1782

Нарушители ЧП Актау пополнили казну более чем на 500 тысяч тенге

Специализированный суд Актау рассмотрел 34 административных дела в отношении нарушителей режима ЧП. Им выписаны штрафы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

фото из открытых источников
В период с 10.01 по 12.01.2022 года специализированным судом по административным правонарушениям города Актау рассмотрено всего 34 административных дела подпунктом 10 части 1 статьи 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (за нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности).

- Данные лица нарушили условия режима ЧП. Постановлениями суда правонарушители привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей – 19 лиц на 581 970 тенге). Предупреждения получили 15 лиц, - сообщает пресс-служба суда.



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Комментарии ( 1 )

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  • diger
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  • Василий Кравчук
  • Феникс
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 13:03
Вчера смотрю с балкона, время почти полночь. На улице комендантский час. Машины едут одна за другой! И люди ходят! Пара идёт с ребёнком на руках и второго в коляске везут! Спрашивается, какая необходимость в полночь в комендантский час с детьми шарахаться!
 
 

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