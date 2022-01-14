Гололёд на дорогах Мангистау: полицейские предупреждают водителей

Фото из архива lada.kz
Из-за ухудшения ситуации на дорогах рота патрульной полиции работает в усиленном режиме.
- Полиция просит водителей быть осторожными и бдительными. Без острой необходимости от поездок в районы лучше воздержаться, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
- Полиция просит водителей быть осторожными и бдительными. Без острой необходимости от поездок в районы лучше воздержаться, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
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