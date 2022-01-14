Врачи Мангистауской областной больницы провели около 100 операций на новом аппарате С-дуга

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Новое оборудование позволяет захватывать широкую площадь исследования и проводить трёхмерную реконструкцию, что повышает контроль безопасности пациента во время проведения операции. Аппарат функционирует в операционном блоке №4 травматологического отделения областной больницы.



- В травматологии осуществляется как плановая, так и экстренная госпитализация. Компактный аппарат идеально подходит для визуализации сложных травм и помогает при лечении практически любых переломов. Возможности оборудования позволяют получать высококачественные изображения даже сложных костных структур, что дает возможность подобрать оптимальную тактику лечения, - сообщили в пресс-службе больницы.



Мобильный рентген-аппарат позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию исследуемых органов и операционного поля во время хирургических вмешательств, проводить постоянную импульсную рентгеноскопию в условиях операционной с минимальной дозой облучения пациентов и, что немаловажно, для здоровья человека.



- Благодаря этому аппарату мы оперируем пациентов малыми разрезами, стабилизируем костные отломки. За счет того, что разрезы небольшие, мы можем проводить раннюю реабилитацию движений смежных суставов. Оборудование применяется для всех травматологических операций. В основном мы проводим малоинвазивные операции, импозицию костных обломков, если нужно устраняем, если есть смещения, небольшими разрезами делаем проколы, там, где необходимо, сверлим кость, вскрываем канал, чтобы ввести стержень. Все эти манипуляции проводятся под С-дугой, - рассказал Есет Шахатбаев, заведующий отделением травматологии Мангистауской областной больницы.