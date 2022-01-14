Как называли новорождённых в 2021 году жители Мангистау

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В Мангистау в 2021 году родилось 23 тысячи 173 ребенка. Это на 1368 детей больше, чем в 2020 году, когда на свет появилось 21 805 малышей.



- В 2021 году родилось 11 841 мальчик и 11 332 девочки. В списках наиболее популярных имен среди мальчиков лидируют имена: Алихан, Айсултан, Амир. Девочек большинство родителей предпочитали называть именами: Медина, Айзере и Айлин. Напомним, что наша область является лидером по рождаемости в Казахстане, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.