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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 773

Как называли новорождённых в 2021 году жители Мангистау

В 2021 году в Мангистауской области родилось 23 173 ребенка. В сравнении с 2020 годом рост составил 6,3%. Об этом сообщили в управлении здравоохранения.

фото из открытых источников
В Мангистау в 2021 году родилось 23 тысячи 173 ребенка. Это на 1368 детей больше, чем в 2020 году, когда на свет появилось 21 805 малышей.

- В 2021 году родилось 11 841 мальчик и 11 332 девочки. В списках наиболее популярных имен среди мальчиков лидируют имена: Алихан, Айсултан, Амир. Девочек большинство родителей предпочитали называть именами: Медина, Айзере и Айлин. Напомним, что наша область является лидером по рождаемости в Казахстане, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



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