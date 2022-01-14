ДЧС Мангистау: вызовов о пожаре в море не поступало

Кадр видео
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона отметили, что случаев гонения в море сегодня, 14 января, зарегистрировано не было.
- Вызовов в ДЧС региона по данному факту не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Между тем, другие очевидцы сообщили, что на кадрах запечатлён закат.
Напомним, в рубрике «Народные новости» появилось видео, автор которого говорит, что в море что-то горит.
- Вызовов в ДЧС региона по данному факту не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Между тем, другие очевидцы сообщили, что на кадрах запечатлён закат.
Напомним, в рубрике «Народные новости» появилось видео, автор которого говорит, что в море что-то горит.