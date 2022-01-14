Из жизни ушел почетный гражданин Актау Имамади Айналиев

Фото из архива семьи
Имамади Айналиев ушёл из жизни ночью 14 января 2022 года.
Имамади Алиевич Айналиев около 40 лет своей жизни посвятил профсоюзной работе в качестве председателя областного комитета профессиональных союзов работников госучреждений и председателя Мангистауского областного Совета профессиональных союзов. Был членом дисциплинарного совета Мангистауской области.
Имамади Айналиев – ветеран трудового тыла, почетный гражданин города Актау, ветеран государственной службы Казахстана, почетный профессор Казахстанско-американского университета, кавалер ордена «Құрмет». Около двадцати лет возглавлял областной комитет профсоюзов, отстаивая интересы трудовых коллективов. С 1973 по 1981 годы работал организатором, заведующим сектором, отделом парткома Актау. Награжден медалью «100 лет со дня рождения Ленина».
Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье Имамади Айналиева.
Прощание состоится 16 января в 10:00 по адресу: 14 микрорайон, 19 дом.
Имамади Алиевич Айналиев около 40 лет своей жизни посвятил профсоюзной работе в качестве председателя областного комитета профессиональных союзов работников госучреждений и председателя Мангистауского областного Совета профессиональных союзов. Был членом дисциплинарного совета Мангистауской области.
Имамади Айналиев – ветеран трудового тыла, почетный гражданин города Актау, ветеран государственной службы Казахстана, почетный профессор Казахстанско-американского университета, кавалер ордена «Құрмет». Около двадцати лет возглавлял областной комитет профсоюзов, отстаивая интересы трудовых коллективов. С 1973 по 1981 годы работал организатором, заведующим сектором, отделом парткома Актау. Награжден медалью «100 лет со дня рождения Ленина».
Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье Имамади Айналиева.
Прощание состоится 16 января в 10:00 по адресу: 14 микрорайон, 19 дом.
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