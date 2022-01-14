Из жизни ушел почетный гражданин Актау Имамади Айналиев

Имамади Айналиев ушёл из жизни ночью 14 января 2022 года.Имамади Алиевич Айналиев около 40 лет своей жизни посвятил профсоюзной работе в качестве председателя областного комитета профессиональных союзов работников госучреждений и председателя Мангистауского областного Совета профессиональных союзов. Был членом дисциплинарного совета Мангистауской области.Имамади Айналиев – ветеран трудового тыла, почетный гражданин города Актау, ветеран государственной службы Казахстана, почетный профессор Казахстанско-американского университета, кавалер ордена «Құрмет». Около двадцати лет возглавлял областной комитет профсоюзов, отстаивая интересы трудовых коллективов. С 1973 по 1981 годы работал организатором, заведующим сектором, отделом парткома Актау. Награжден медалью «100 лет со дня рождения Ленина».Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье Имамади Айналиева.