Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер на территории Мангистауской области подписал Газиз Надуев, главный санитарный врач региона в связи с нахождением региона в «красной» зоне.
Согласно постановлению, с 14 января 2022 года в Мангистауской области ужесточены карантинные ограничительные меры.
Населению Мангистауской области необходимо соблюдать следующие требования:
- запретить проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведение поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;
- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков;
- при получении положительного результата ПЦР-исследования (красный статус) и при близком контакте с больным (желтый статус) COVID-19 (близкий контакт) и отсутствием документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 - режим самоизоляции в течение 14 дней.
Вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года.
Запрещено, независимо от участия в проекте «Ashyq»:
- деятельность концертных залов, театров, цирков;
- проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и т.д.). На объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и т.д. );
- вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года;
- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
- работу ночных клубов;
- услуги караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);
- проведение личных встреч (за исключением вакцинированных до 10 человек).
Сокращение:
- количество посетителей за одним столом в объектах общественного питания до 4 человек;
- не более 30 процентов заполняемости кинотеатров в красной зоне (участников проекта «Ashyq»).
Перевод на онлайн формат:
- на дистанционную форму работы не менее 70 процентов административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
Обучение:
- школы областных центров, районных центров до 600 учащихся - штатный режим обучения;
- более 600 учащихся - дистанционный формат обучения, сельские школы - штатный формат обучения;
- 1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (в местах с дистанционным форматом обучения);
– обеспечение организации работы вузов и колледжей для студентов всех курсов в смешанном формате обучения: все лекции - онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном формате по гибкому графику. Обучение привитых студентов, окончивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по желанию администрации учебного заведения;
- в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий - в штатном режиме, групповых занятий - до 10 человек, коррекционных центров для детей/взрослых с ограниченными возможностями - до 8 человек в штатном режиме, независимо от зоны эпидемиологического риска.
Постановление можно скачать здесь на русском языке и на казахском языке здесь.
Согласно постановлению, с 14 января 2022 года в Мангистауской области ужесточены карантинные ограничительные меры.
Населению Мангистауской области необходимо соблюдать следующие требования:
- запретить проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведение поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;
- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков;
- при получении положительного результата ПЦР-исследования (красный статус) и при близком контакте с больным (желтый статус) COVID-19 (близкий контакт) и отсутствием документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 - режим самоизоляции в течение 14 дней.
Вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года.
Запрещено, независимо от участия в проекте «Ashyq»:
- деятельность концертных залов, театров, цирков;
- проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и т.д.). На объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и т.д. );
- вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года;
- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
- работу ночных клубов;
- услуги караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);
- проведение личных встреч (за исключением вакцинированных до 10 человек).
Сокращение:
- количество посетителей за одним столом в объектах общественного питания до 4 человек;
- не более 30 процентов заполняемости кинотеатров в красной зоне (участников проекта «Ashyq»).
Перевод на онлайн формат:
- на дистанционную форму работы не менее 70 процентов административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
Обучение:
- школы областных центров, районных центров до 600 учащихся - штатный режим обучения;
- более 600 учащихся - дистанционный формат обучения, сельские школы - штатный формат обучения;
- 1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (в местах с дистанционным форматом обучения);
– обеспечение организации работы вузов и колледжей для студентов всех курсов в смешанном формате обучения: все лекции - онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном формате по гибкому графику. Обучение привитых студентов, окончивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по желанию администрации учебного заведения;
- в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий - в штатном режиме, групповых занятий - до 10 человек, коррекционных центров для детей/взрослых с ограниченными возможностями - до 8 человек в штатном режиме, независимо от зоны эпидемиологического риска.
Постановление можно скачать здесь на русском языке и на казахском языке здесь.