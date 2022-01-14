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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 22:54

Просмотров: 1582

Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистау

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области с указаниями для руководителей городов и районов. Информацию предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер на территории Мангистауской области подписал Газиз Надуев, главный санитарный врач региона в связи с нахождением региона в «красной» зоне.

Согласно постановлению, с 14 января 2022 года в Мангистауской области ужесточены карантинные ограничительные меры.

Населению Мангистауской области необходимо соблюдать следующие требования:
- запретить проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведение поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков;

- при получении положительного результата ПЦР-исследования (красный статус) и при близком контакте с больным (желтый статус) COVID-19 (близкий контакт) и отсутствием документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 - режим самоизоляции в течение 14 дней.

Вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года.

Запрещено, независимо от участия в проекте «Ashyq»:

- деятельность концертных залов, театров, цирков;

- проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и т.д.). На объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и т.д. );

- вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года;

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- работу ночных клубов;

- услуги караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение личных встреч (за исключением вакцинированных до 10 человек).

Сокращение:

- количество посетителей за одним столом в объектах общественного питания до 4 человек;

- не более 30 процентов заполняемости кинотеатров в красной зоне (участников проекта «Ashyq»).

Перевод на онлайн формат:

- на дистанционную форму работы не менее 70 процентов административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Обучение:

- школы областных центров, районных центров до 600 учащихся - штатный режим обучения;

- более 600 учащихся - дистанционный формат обучения, сельские школы - штатный формат обучения;

- 1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (в местах с дистанционным форматом обучения);

– обеспечение организации работы вузов и колледжей для студентов всех курсов в смешанном формате обучения: все лекции - онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном формате по гибкому графику. Обучение привитых студентов, окончивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по желанию администрации учебного заведения;

- в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий - в штатном режиме, групповых занятий - до 10 человек, коррекционных центров для детей/взрослых с ограниченными возможностями - до 8 человек в штатном режиме, независимо от зоны эпидемиологического риска.

Постановление можно скачать здесь на русском языке и на казахском языке здесь.

Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистау


Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистау


Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистау


Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 00:05
Решили добить народ!
В школы дети начали нормально ходить и опять дистанционка.
Что происходит вообще?
Зачем это все?
Надоело..
 
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Mihabadboy (Посетители) Вчера, 23:49
на дистанционную форму работы не менее 70 процентов.
А почему не 80, как везде?
У нас, он стороной прошел, крылом захватил?
Какой-то, дурдом, кто гонит, не понятно.
Или врач, или народ.

Похоже, наш врач, с другими врачами, не дружит.
 
 

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