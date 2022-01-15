Нарушителя комендантского часа арестовали в Актау

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Нарушитель комендантского часа - водитель «Лада-Веста» был остановлен полицейскими в ночь на 7 января, примерно в 01:00, в 9 микрорайоне.



Постановлением суда его признали виновным по подпункту 10 части 1 статьи 476 КоАП РК. Ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на семь суток.



Напоминаем, на период действия ЧП в Мангистау введён комендантский час с 23: 00 до 07:00 и установлено временное ограничение на свободу передвижения.