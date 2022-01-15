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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:49

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Жители села в Мангистау обратились к Президенту

В связи с сообщениями о репрессиях жители села Жынгылды записали видеобращение к Главе государства, передаёт агентство «КазТАГ».

Фото из доступных источников
Жители села Жынгылды Мангистауского района просят Касым-Жомарта Токаева прекратить незаконные преследования участников мирных митингов 2-8 января.

- Из социальных сетей мы слышим, что в дома митинговавших незаконно вламываются, избивают, забирают и заставляют признаться в том, чего не совершали. Мы видим, знаем о случаях избиений. Мы просим не допускать таких случаев. Никто из участников мирных митингов не должен подвергаться незаконным преследованиям, - заявили мангистаусцы в своём видеообращении.


Напомним, вчера, 14 января, ведущие правозащитники призвали Президента принять меры для прекращения репрессий. Со схожим призывом к Главе государства обратилась и известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы. Она заявила, что обещания Президента саботируют, устраивая зачистки и репрессии.

Касым-Жомарт Токаев поручил генпрокуратуре установить степень вины задержанных, и «в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания».



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