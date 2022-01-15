Жители села в Мангистау обратились к Президенту

- Из социальных сетей мы слышим, что в дома митинговавших незаконно вламываются, избивают, забирают и заставляют признаться в том, чего не совершали. Мы видим, знаем о случаях избиений. Мы просим не допускать таких случаев. Никто из участников мирных митингов не должен подвергаться незаконным преследованиям, - заявили мангистаусцы в своём видеообращении.

Жители села Жынгылды Мангистауского района просят Касым-Жомарта Токаева прекратить незаконные преследования участников мирных митингов 2-8 января.Напомним, вчера, 14 января, ведущие правозащитники призвали Президента принять меры для прекращения репрессий. Со схожим призывом к Главе государства обратилась и известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы. Она заявила, что обещания Президента саботируют, устраивая зачистки и репрессии.Касым-Жомарт Токаев поручил генпрокуратуре установить степень вины задержанных, и «в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания».