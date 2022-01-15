Картон поедают лошади в Мангистау

На видео вместо корма около десяти лошадей за оградой едят картон, который разбросан у их ног.Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на данное видео. Они возмущены тем, что хозяин не кормит лошадей должным образом.Видео снято 13 января у нас в регионе, в Тупкараганском районе.