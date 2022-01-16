Как продлить срок представления налоговой отчётности в Мангистау

Фото из доступных источников

С введённым режимом ЧП с 5 января до 19 января ограничен доступ к сети Интернет. В этой связи ограничена возможность представления налоговой отчётности в электронной форме.



Согласно статье 212 Налогового кодекса налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчётности при условии её представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.



Для продления срока представления налоговой отчётности необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учёта либо в государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчётности.



Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика», портал «электронного правительства» (egov.kz).



Срок представления налоговой отчётности, за исключением расчёта сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:



- не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

- не более пятнадцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

- не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.



Соответственно, по формам 101.01 и 328.00, которые необходимо представить в январе месяце, сроки представления налоговой отчётности не продлеваются.



Срок представления налоговой отчётности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением ИП, применяющего специальные налоговые режимы. Соответственно, юридическим лицам, а также ИП в общеустановленном порядке, имеющим высокий уровень риска по системе управления рисками, сроки представления налоговой отчетности не продлеваются.



К примеру, срок представления налоговой отчетности по форме 200.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» за 4 квартал 2021 года истекает 15 февраля 2022 года.



В данном примере, срок представления декларации по форме 200.00 продлевается на период не более 15 календарных дней со срока, установленного для представления декларации, - если степень риска:



- средняя - для всех категорий налогоплательщиков;

- высокая - для ИП, применяющих специальные налоговые режимы.



Следовательно, при продлении срока представления декларации, декларацию нужно представить не позднее 2 марта 2022 года.



При этом если степень риска низкая, то срок представления декларации можно продлить на период не более 30 календарных дней, то есть продлившим налогоплательщикам нужно представить не позднее 17 марта 2022 года.



Второй пример, срок представления упрощённой декларации по форме 910.00 за второе полугодие 2021 года истекает 15 февраля 2022 года. Срок представления декларации продлевается аналогично по форме 200.00.