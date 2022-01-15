Политолог: заместитель акима Мангистауской области скоро покинет свой пост

- Источники сообщают, что уже ищут ей замену, - пишет казахстанский политолог.

В скором времени, как передали Ерболу Едилову его источники, своей должности лишится заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова.Перед этим Ербол Едилов опубликовал видео с совещания при участии министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, где озвучивались вопросы перед представителями местной исполнительной власти.На совещании директор департамента по связям с общественностью АО «Озенмунайгаз» Адиль Суйебай сообщил, что нефтяная компания направляет около 180 миллиардов тенге для строительства школы в Жанаозене. В свою очередь, заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявила, что нецелесообразно вкладывать в Жанаозен, у которого нет будущего.