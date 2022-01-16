Без футбольного поля и детской площадки: Реновация не устроила жителей 5 микрорайона

- Кажется, ремонт захлебнулся, так и не дотянув до своей завершающей стадии - рабочие просто побросали всё в декабре прошлого года и ушли. Футбольное поле закрыто, и дети не имеют к нему доступа. Качели на детской площадке не установлены, - возмутилась жительница 5 микрорайона Фатима.

- Восстановление внутримикрорайонных дорог и тротуаров завершено, остались работы по установке детских и спортивных площадок, - заверили чиновники.

По словам жителей 5 микрорайона, больше полугода у них проводили ремонт придомовых территорий. С конца декабря 2021 года благоустройство прекратили, не доведя его до конца.В городском акимате же заявили, что на сегодняшний день работы полностью не закончились.