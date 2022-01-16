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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:29

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Роженице помогли полицейские в Актау

За помощью к наряду полиции обратился родственник роженицы.

Фото из доступных источников
Ситуация произошла 16 января примерно в 04:00. В одной из квартир дома №11 в 14 микрорайоне у девушки начались роды. До приезда медиков на свет появилась девочка.

На вызов прибыли молодая девушка-фельдшер и медбрат. Молодую маму с ребёнком нужно было на носилках спустить в карету Скорой помощи. Так как в квартире из старших был только супруг роженицы, поэтому им пришлось позвонить старшему брату мужа родившей девушки. Старший брат сразу же отправился к ним из 17 микрорайона, где он проживает.

- По дороге напротив жилого комплекса «Дукат» меня остановили полицейские. Я им объяснил ситуацию. Они оформляли другого водителя и направлялись с ним на штрафстоянку, а мне сказали ехать в сторону «Дом связи» к другому блок-посту, - рассказал старший брат.


Сотрудники дорожной полиции сразу же вызвались помочь, проехали с ним до дома и помогли спустить носилки с третьего этажа. Также разрешили родственникам проехать за «Скорой» в родильный дом «Ана мен бала» в 34 микрорайоне.

На данный момент с мамой и малышкой всё хорошо.

- От имени нашей семьи выражаем огромную благодарность полицейским, которые вошли в ситуацию и пошли навстречу, - обратилась семья Едилхана.


В полиции назвали имена страж порядка. Ими оказались старшие лейтенанты Самат Амир и Женис Оспанов из батальона патрульной полиции «Мираж-4», дежурившие у «Дома связи».

- Для нас главное - оказывать помощь гражданам по мере необходимости и не оставлять их в каких-либо трудных ситуациях, - сказали блюстители закона.


Тем временем в полиции напомнили, что в регионе действует комендантский час с 23:00 до 07:00. В этот период времени запрещается нахождение граждан вне жилых помещений на улицах города без объективных причин.



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