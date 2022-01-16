«Скальную тропу» временно закрыли в Актау

Кадр видео
По информации чиновников, часть «Скальной тропы» временно закрыта из-за вероятности падения больших камней.
В целях безопасности жителей и гостей города участок, где будет проводиться проверка и восстановление, огорожен светоотражающей лентой.
[media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=bv05RHketjk]]
В целях безопасности жителей и гостей города участок, где будет проводиться проверка и восстановление, огорожен светоотражающей лентой.
- Проверку участков проводят альпинисты совместно со спасателями. Дата окончания работ пока неизвестна, - сообщили чиновники.
[media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=bv05RHketjk]]
Оставьте свой комментарий первым.