«Скальную тропу» временно закрыли в Актау

- Проверку участков проводят альпинисты совместно со спасателями. Дата окончания работ пока неизвестна, - сообщили чиновники.

По информации чиновников, часть «Скальной тропы» временно закрыта из-за вероятности падения больших камней.В целях безопасности жителей и гостей города участок, где будет проводиться проверка и восстановление, огорожен светоотражающей лентой.[media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=bv05RHketjk]]