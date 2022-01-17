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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:31

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В этом году в Актау массовые крещенские купания запрещены из-за коронавируса

В Актау в этом году не будет крещенских купаний в Каспии. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказали Александр Пушин, настоятель благовещенского прихода Уральской епархии Актау, и Асима Жарылгасова, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау.

Фото из архива Lada.kz
Александр Пушин сообщил, что служба, посвящённая Крещению, в этом году пройдёт в Актау без прихожан.

- Множество людей всегда приходило, даже люди маловерующие – на крещенские купания. Здесь, в Актау, освящали воду на море, приезжал для этого священник. Но, к сожалению, с увеличением больных коронавирусом мы не будем проводить в этом году мероприятия. Дорогие мои, мы не будем освящать воду на море, и, к сожалению, в церкви служба тоже будет вестись без присутствия людей, - сообщил Александр Пушин.

Асима Жарыгласова сообщила, что с начала года в регионе заразились коронавирусом 1324 человека, а один житель области скончался от коронавирусной инфекции.

- Это очень большие цифры, поэтому мы находимся в «красной» зоне режима ограничений. В стационаре у нас на сегодня находится 132 человека, из них 15 детей. В тяжёлом состоянии находятся шесть человек, в крайне тяжёлом - пять человек. И с 1 января текущего года у нас один летальный исход. Циркулирует вирус с названием омикрон, он имеет очень большую контагиозность, быстрое распространение и по скорости вызывания патогенных процессов на сегодня этот вирус лидирует, поэтому что касается празднования священного праздника Крещение, нам, конечно, очень жаль, но мы вынуждены ограничить наше население. Приношу свои извинения, но как государственный орган мы обязаны внести эти ограничения для того, чтобы сохранить жизни и здоровье нашего населения, - сказала Асима Жарылгасова.

Асима Жарылгасова добавила, что все массовые мероприятия в регионе запрещены согласно постановлению №1 главного санитарного врача Мангистауской области от 14 января текущего года.

- На основании постановления №1 все массовые мероприятия, включая Крещение, запрещены. Открытый воздух на сегодняшний день не гарантирует нераспространение инфекции. Известны случаи, когда люди находились на свежем воздухе и тоже заражались. Омикрон пробивает вакцинацию – это штамм вируса, который, повторюсь, очень высоко контагиозный, - сказала Асима Жарылгасова.

По сложившейся традиции 19 января православные христиане Актау ежегодно купались в Каспии.

Напомним, купания проходили в последний раз в 14 микрорайоне Актау.

В прошлом году Крещенские купания в море в Актау официально не проводились из-за обмеления Каспия. Но несмотря на это, жители города всё равно окунались в Каспий.



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