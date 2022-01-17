В Актау городскую библиотеку затопило после осадков

По словам автора видео, который снял последствия осадков в библиотеке, он регулярно видит одну и ту же проблему – даже после небольшого дождя или снега в книгохранилище протекает крыша.- Я прихожу в библиотеку очень часто и давно являюсь читателем. И придя сегодня, увидел, как работники библиотеки вынуждены были ведрами вычерпывать воду с пола. Даже небольшой снег почти затопил весь зал. Прошу городскую администрацию обратить внимание на эту проблему. Всё-таки здесь хранятся книги, и им нельзя находиться во влажности, - отметил автор видео.В администрации библиотеки подтвердили, что проблема с крышей в их здании есть уже несколько лет.- Нам делали ремонт в позапрошлом году, но то ли недоделали, то ли сделали не совсем качественно, но каждый раз, когда идут осадки, даже небольшие, они, видимо, скапливаются на крыше, и потом у нас происходит потоп. Дирекция КДК имени Абая об этом знает, нам обещают сделать крышу, но нужно 25 миллионов тенге на это, и, видимо, пока финансов нет. Конечно, мы стараемся сделать всё, чтобы книги не пострадали. Оттуда, где течёт крыша, мы всё убрали, но всё равно им нельзя находиться во влажном помещении, - рассказали в администрации.