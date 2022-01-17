Аэрофлот возобновляет полёты в Актау

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Рейсы, как сообщается на сайте Аэрофлота, будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании.
Рейс Москва — Актау выполняется по четвергам, Актау — Москва выполняется по пятницам.
- Таким образом, с 22 января полётная программа Аэрофлота в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в/из городов Казахстана открыта без ограничений. Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отменённые рейсы Аэрофлота в/из пунктов Казахстана, могут связаться с контакт-центром Аэрофлота для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы по телефонам: *555 МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 (c мобильного бесплатно), 8 (800) 444-55-55 (бесплатно по России), +7 (495) 223-55-55 (для Москвы), - сообщает авиакомпания.
Рейс Москва — Актау выполняется по четвергам, Актау — Москва выполняется по пятницам.
- Таким образом, с 22 января полётная программа Аэрофлота в Казахстан будет полностью восстановлена. Продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в/из городов Казахстана открыта без ограничений. Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отменённые рейсы Аэрофлота в/из пунктов Казахстана, могут связаться с контакт-центром Аэрофлота для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы по телефонам: *555 МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 (c мобильного бесплатно), 8 (800) 444-55-55 (бесплатно по России), +7 (495) 223-55-55 (для Москвы), - сообщает авиакомпания.
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