Аманбек Жумиров: В пять раз увеличилось количество пациентов инфекционных стационаров Мангистау

Аманбек Жумиров

По словам Аманбека Жумирова, с начала года от коронавируса в регионе умер один человек, от пневмонии - три человека.



- За последние сутки эпидемия выявлена у 172 человек. Место с большим количеством очагов заболевания - Актау. В областном центре коронавирус выявлен у 103 человек. В Жанаозене - у 12 человек, Мунайлинском районе -у 34, Тупкараганском районе – у 10, Каракиянском районе – у пяти, Бейнеуском районе - у восьми человек. По области в семи инфекционных стационарах функционируют 285 коек. Количество больных, получающих лечение в стационарах, на 1 января составило 23 человека, на сегодняшний день их количество увеличилось на 132 человека, то есть количество больных увеличилось в пять раз, - сказал Аманбек Жумиров.



В стационарах, по словам руководителя управления здравоохранения области, находятся 40 беременных и рожениц, а также 15 детей. На кислородной поддержке находится 51 пациент.



- Медицинские организации полностью обеспечены достаточными лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. В настоящее время регион находится в «красной» зоне, - сказал Аманбек Жумиров.