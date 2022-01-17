«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Января
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.84 KZT
  • €1 = 498.2 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 2

Аманбек Жумиров: В пять раз увеличилось количество пациентов инфекционных стационаров Мангистау

Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области нестабильная. С начала года коронавирусной инфекцией заразились 1324 человека. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил Аманбек Жумиров, руководитель областного управления здравоохранения.

Аманбек Жумиров
По словам Аманбека Жумирова, с начала года от коронавируса в регионе умер один человек, от пневмонии - три человека.

- За последние сутки эпидемия выявлена у 172 человек. Место с большим количеством очагов заболевания - Актау. В областном центре коронавирус выявлен у 103 человек. В Жанаозене - у 12 человек, Мунайлинском районе -у 34, Тупкараганском районе – у 10, Каракиянском районе – у пяти, Бейнеуском районе - у восьми человек. По области в семи инфекционных стационарах функционируют 285 коек. Количество больных, получающих лечение в стационарах, на 1 января составило 23 человека, на сегодняшний день их количество увеличилось на 132 человека, то есть количество больных увеличилось в пять раз, - сказал Аманбек Жумиров.

В стационарах, по словам руководителя управления здравоохранения области, находятся 40 беременных и рожениц, а также 15 детей. На кислородной поддержке находится 51 пациент.

- Медицинские организации полностью обеспечены достаточными лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. В настоящее время регион находится в «красной» зоне, - сказал Аманбек Жумиров.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика