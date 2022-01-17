Компания Тимура Кулибаева продала акции актауского «КазАзота»

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Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу «КазАзота», специализированные торги по приобретению простых акций компании состоялись 10 декабря 2021 года. Объём активных заявок составил 85 000 простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге.



- По итогам торгов 85 процентов простых акций акционерного общества приобрело ТОО Kazakhstan Petrochemicals, 15 процентов остались у прежнего владельца Бахаридина Аблазимова. Таким образом, продали свои акции АО Joint Resources (100 процентов принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев, - заявили в компании.



Также в конце декабря 2021 года изменился состав совета директоров «КазАзота». В новый состав были избраны: Аблазимов Б. Н. - член совета директоров, председатель совета директоров, Аязбаев Р. Р. - член совета директоров, Исказиев К. О. - член совета директоров, независимый директор, Ибрашев К. Н. - член совета директоров, независимый директор, Маулешев А. А. - член совета директоров.



С учётом внесённых изменений совет директоров АО «КазАзот» состоит из пяти человек.



Компания «КазАзот» производит аммиак, аммиачную селитру, слабую азотную кислоту и минеральные удобрения. Предприятие расположено в Мангистауской области.



Joint Resources - компания, занимающаяся инвестиционной деятельностью и управлением активами. По данным KASE, 100 процентов акций компании принадлежат Тимуру Кулибаеву.