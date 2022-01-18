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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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В селе Сайын Шапагатов введено в эксплуатацию 32 километра автомобильных дорог

В 2021 году в сельском округе Сайын Шапагатов Тупкараганского района в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» проведен средний ремонт автомобильных дорог на восьми улицах и произведено строительство двух автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района.

Фото пресс-службы ведомства
В селе Сайын Шапагатов в 2021 году введено в эксплуатацию 32 километра автомобильных дорог.

В селе Сайын Шапагатов введено в эксплуатацию 32 километра автомобильных дорог


- В сельском округе идут активные работы по строительству автомобильных дорог. На строительство 32 километров дорог, введенных в эксплуатацию в прошлом году на территории населенного пункта, были выделены средства из республиканского бюджета. Данный проект реализован по специальной программе, - сказал аким сельского округа Сайын Шапагатов Сайран Кылыш.

В селе Сайын Шапагатов введено в эксплуатацию 32 километра автомобильных дорог


В верхней и нижней частях населенного пункта проложены автомобильные дороги, проведен средний ремонт улиц Бекенжанова, Шахатова, Шахшабасова, Тумышева, Карайшыкова, дорог № 4, 6 и в старых шести кварталах.

- Эта работа будет осуществляться на системной основе и в дальнейшем, - отметил аким сельского округа.



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