В селе Сайын Шапагатов введено в эксплуатацию 32 километра автомобильных дорог

В селе Сайын Шапагатов в 2021 году введено в эксплуатацию 32 километра автомобильных дорог.- В сельском округе идут активные работы по строительству автомобильных дорог. На строительство 32 километров дорог, введенных в эксплуатацию в прошлом году на территории населенного пункта, были выделены средства из республиканского бюджета. Данный проект реализован по специальной программе, - сказал аким сельского округа Сайын Шапагатов Сайран Кылыш.В верхней и нижней частях населенного пункта проложены автомобильные дороги, проведен средний ремонт улиц Бекенжанова, Шахатова, Шахшабасова, Тумышева, Карайшыкова, дорог № 4, 6 и в старых шести кварталах.- Эта работа будет осуществляться на системной основе и в дальнейшем, - отметил аким сельского округа.