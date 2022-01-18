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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 3552

Стреляли по колесам: ефрейтор Национальной гвардии РК рассказал о погоне за военными машинами и беспорядках в Актау

Ефрейтор Ерлан Акберген рассказал про оборону аэропорта Актау и с чем ему пришлось столкнуться во время митинга.

Фото пресс-службы РгК «Батыс»
Водители военного транспорта на машинах «КАМАЗ» осуществляли перевозку личного состава, сотрудников правоохранительных органов из города в аэропорт и из аэропорта Актау до департамента полиции региона.

По данным пресс-службы РгК «Батыс», 5 января военнослужащие войск правопорядка обороняли воздушную гавань. Особо отличившихся поощрили. Один из них ефрейтор Ерлан Акберген. За отвагу и доблесть при выполнении сложной боевой задачи ему вручили особый знак воинского отличия - краповую тельняшку.

Обычные будни военного водителя изменили первые дни января. Ефрейтор Акберген Ерлан будучи на боевой службе должен был доставить личный состав из части в аэропорт. До выезда на инструктаже его оповестили о свирепствующей толпе митингующих людей, которые закрывали дороги баррикадами из машин в сторону аэропорта.

- Мне был дан приказ доставить личный состав до места назначения, и я смог выполнить его, мне не было страшно за себя, я переживал за солдат. В армии я участвовал в таких массовых беспорядках на учениях, но здесь была совсем другая картина и ситуация, толпа митингующих свирепствовала, кричала, кидала камни, они не были похожи на людей из моего народа, все как будто обкуренные, со стеклянными глазами и лютой ненавистью, - вспоминает тот день ефрейтор Ерлан Акберген.

Ерлан Акберген рассказал, что, выехав из части, он взял курс на аэропорт, но в пути его преследовали люди на внедорожниках с обеих сторон, которые стреляли по колесам, кроме того, со стороны митингующих были предприняты попытки блокировать транспортное средство, осуществить его повреждение и создать угрозу жизни сотрудникам и военнослужащим. Но, несмотря ни на что, он смог доставить личный состав до аэропорта без потерь.

- Конечно, сказать, что было не страшно - лукавство с нашей стороны. Весь личный состав не побоялся остаться в аэропорту в то время, несмотря на то, что аэродром был закрыт для приема гражданских воздушных судов. Нахождение войск правопорядка дало уверенность нашим сотрудникам, они чувствовали себя намного безопаснее. Они почувствовали защиту и могли выполнять прямые обязанности по обслуживанию воздушных судов. Поэтому мы и благодарим гвардейцев за охрану нашего стратегического объекта, - рассказала исполняющая обязанности генерального директора аэропорта Меруерт Жолдыбаева.

В пресс-службе РгК «Батыс» отметили, что на сегодняшний день личный состав воинской части 6656 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан с честью и достоинством выполняет служебно-боевые и специальные задачи по обеспечению общественной безопасности и защите конституционных прав граждан в Западном регионе страны.



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Комментарии ( 2 )

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lekler (Посетители) Сегодня, 17:34
Ничего такого не было в Актау.
Был мирный митинг.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:15
что-то молчат про видео на котором захваченные ребята в военной форме

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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