Блокпосты убрали в Мангистау

- Уважаемые жители, благодаря вам в нашей области сохраняется стабильная ситуация. Вы проявили понимание в данном случае. За это я хочу выразить благодарность, - отметил комендант региона Жанарбек Бактыбаев.

С 8 января до отмены режима ЧП сотрудники блокпостов круглосуточно следили за въездами и выездами. Было проверено 62 552 автомобиля.По области правоохранители проверили 113 428 граждан, из них более 98 тысяч на блокпостах.Режим ЧП в Мангистауской области отменён сегодня, 19 января, в 00:00.