Мошенница обещала работу учителя жительнице Мангистау

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По материалам дела, аферистка пообещала местной жительнице трудоустроить её на должность учителя в любую школу Мангистауской области. За услугу она взяла 750 тысяч тенге. Не получив обещанной вакансии, женщина обратилась в судебный орган.



На главном судебном разбирательстве мошенница признала вину полностью, искренне сожалела о своём поступке. Просила у потерпевшей прощение и просила суд не назначать ей строгого наказание.



Приговором суда её признали виновной по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.



На основании частей 1 и 4 статьи 60 УК РК (Назначение наказания по совокупности приговоров) ей частично присвоен неотбытый срок, назначенный в прошлом году.



Приговор по данному делу опубликован 18 января.