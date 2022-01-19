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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 498

Мошенница обещала работу учителя жительнице Мангистау

Женщина вошла в доверие к потерпевшей и завладела её деньгами, передаёт пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, аферистка пообещала местной жительнице трудоустроить её на должность учителя в любую школу Мангистауской области. За услугу она взяла 750 тысяч тенге. Не получив обещанной вакансии, женщина обратилась в судебный орган.

На главном судебном разбирательстве мошенница признала вину полностью, искренне сожалела о своём поступке. Просила у потерпевшей прощение и просила суд не назначать ей строгого наказание.

Приговором суда её признали виновной по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

На основании частей 1 и 4 статьи 60 УК РК (Назначение наказания по совокупности приговоров) ей частично присвоен неотбытый срок, назначенный в прошлом году.

Приговор по данному делу опубликован 18 января.



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Комментарии ( 3 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:18
никогда не понимал, что в головах людей, которые за должность учителя готовы такие огромные деньги отдать

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • K_e_k_s
  • watlow
 57250 (Посетители) Сегодня, 11:47
как они говорят не хватает медиков, учителей и другие профессий. Обычным путем приходят специалисты, мест нету. А за взятку любой ваш каприз...На лицо коррупция на местах и на лицо.
 
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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 11:29
это не новость. без мошенника и так шапки берут в школу, в садик на работу сами директора. нужно начинать с ГОРОНО проверку.
 
 

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