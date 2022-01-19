Допустимая нагрузка 10 тонн на ось: «КазАвтоЖол» обратился к грузоперевозчикам в Мангистау

- В целях сохранности и предотвращения разрушения автодорог тяжеловесными транспортными средствами приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 342 «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам» по республике допустимая осевая нагрузка транспортных средств не должна превышать 10 тонн на ось. Однако, на сегодняшний день продолжаются факты перевозок грузов большегрузными транспортными средствами с превышением осевых нагрузок в два-три раза, что оказывает отрицательное влияние на состояние автодорог, способствует преждевременному разрушению дорожного покрытия, создаёт угрозу безопасности движения и вызывает необходимость проведения дорогостоящих ремонтных работ, - объяснили в компании.

В последние годы в Мангистауской области проводится работа по развитию автомобильных дорог республиканского значения, общая протяжённость которых 1013 километров.В рамках этой работы завершена реконструкция автомобильных дорог «граница Атырауской области-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау», «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» и «Жетыбай-Жанаозен». Их протяжённость составила 725 километров, то есть 72 процента.Мангистауский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» обращается к грузоперевозчикам с просьбой о необходимости соблюдения действующих норм, регламентирующих допустимые осевые нагрузки автотранспортных средств.