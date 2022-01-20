Где получить вакцину в Актау

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Вакцинацию против коронавирусной инфекции на сегодняшний день в Актау можно получить в восьми учреждениях.



1. Городская поликлиника №1 в 7 микрорайоне (кабинет №418) (телефон: 51-44-06)



2. Городская поликлиника №2 в 26 микрорайоне (кабинет №212) (телефон: 21-02-49)



3. Медицинская клиника «Нейрон» в 14 микрорайоне здание №82 (кабинет №32) (телефон: 33-09-37)



4. Медицинская клиника «Сенім» в 29А микрорайоне в доме №71 (кабинет №218) (телефон: 30-25-26)



5. Медицинская клиника «Ясин» в 17 микрорайоне здание №89/1 (кабинет №212) (телефон: 20-47-08)



6. Медицинская клиника «Медикер Каспий» в 26 микрорайоне здание №17/1 (кабинет №9) (телефон: 8-701-992-93-72)



7. Медицинская клиника «Еркемед» в 16 микрорайоне в жилом комплексе «Панорама» (телефон: 30-45-54)



8. Клиника «Sofie Med Group» в 3 микрорайоне здание №212 (кабинет №210) (телефон: 20-33-33)