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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 533

Национализировать предприятие требуют нефтяники в Жанаозене

Видеозапись появилась в Сети.

Кадр видео
На видео, которое распространяют в социальных сетях 19 января, около 100 работников буровой компании ТОО «Бургылау» в Жанаозене записали видеообращение к Касым-Жомарт Токаеву.

Работники выразили недовольство против поручения бывшего президента Нурсултана Назарбаева в 2005-2006 годах, когда крупные сервисные компании перешли в частные руки.

- Владельцы начали ущемлять права работников: не выдавать вовремя заработную плату, урезать премию. Мы хотим, чтобы предприятие национализировали. Люди уже выходили на митинги в 2009 и в 2016 годах. Но после на них начинаются преследования. Членам профсоюза не дают «открыть рот». Нам это надоело, поэтому мы вынуждены обратиться к Касым-Жомарту Токаеву, - говорится в видеообращении.





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Комментарии ( 3 )

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 ММА (Посетители) Сегодня, 11:33
А что разумно и имеет смысл .Согласен. Только мирно ... не по Алма-Атински.
 
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Дизель (Посетители) Сегодня, 11:31
Цитата: Kain-Livesy
Это в праве сделать каждый работник, права которого ущемляются.

ВСЁ!, схвачено "железной" рукой, кланов алигархов, и не только Назарбаеских, и сейчас сложно вырваться из клещей...Удачи!...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:25
Был коммунизм - хотели демократию и рыночные отношения.
А теперь вот рыночные отношения, но оказалось, что частник ничем не лучше. Мда...

Национализация - не выход. Только больше разговоров станет про тоталитарный режим в Казахстане.
А мне вот интересно, кто-нибудь обращался Департамент труда с жалобой на работодателя? Это в праве сделать каждый работник, права которого ущемляются.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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