Национализировать предприятие требуют нефтяники в Жанаозене

- Владельцы начали ущемлять права работников: не выдавать вовремя заработную плату, урезать премию. Мы хотим, чтобы предприятие национализировали. Люди уже выходили на митинги в 2009 и в 2016 годах. Но после на них начинаются преследования. Членам профсоюза не дают «открыть рот». Нам это надоело, поэтому мы вынуждены обратиться к Касым-Жомарту Токаеву, - говорится в видеообращении.

На видео, которое распространяют в социальных сетях 19 января, около 100 работников буровой компании ТОО «Бургылау» в Жанаозене записали видеообращение к Касым-Жомарт Токаеву.Работники выразили недовольство против поручения бывшего президента Нурсултана Назарбаева в 2005-2006 годах, когда крупные сервисные компании перешли в частные руки.