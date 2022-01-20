За сутки в Мангистау коронавирус выявлен у 250 человек

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По темпам заболеваемости за минувшие сутки лидирует Нур-Султан – 5050 человек.



В Мангистауской области за этот же период COVID-19 выявлен у 250 человек. Наименьшее количество больных зарегистрировано в Туркестанской области – 133 жителя.



За прошедшие сутки в Казахстане 2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.