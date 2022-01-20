СЭЗ «Морпорт Актау» сможет строить больницы и жилые дома

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Расширение видов деятельности специальных экономических зон позволит активизировать внешнеэкономические связи, поддержку экономики и решение социальных проблем регионов, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента в работу СЭЗ.



- В прошлом году расширены виды деятельности специальной зоны«Морпорт Актау». Теперь данная СЭЗ сможет заниматься такими проектами как:производство электроэнергии тепловыми электростанциями; передача и распределение электроэнергии; строительство жилых и нежилых зданий; предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания; аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью; деятельность по организации отдыха и развлечений. Кроме того, виды деятельности СЭЗ «НИНТ», «Морпорт Актау», «Сарыарка», «Химический парк Тараз» и «Павлодар» дополнены пунктом- «строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы»,- сообщается на официальном сайте МИИР РК.