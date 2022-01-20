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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 1139

СЭЗ «Морпорт Актау» сможет строить больницы и жилые дома

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) расширило перечень видов деятельности для ряда свободных экономических зон Казахстана. Таким образом, СЭЗ «Морпорт Актау» может заниматься производством электроэнергии, строительством социальных объектов и многим другим. Об этом сообщает МИИР РК.

фото из открытых источников
Расширение видов деятельности специальных экономических зон позволит активизировать внешнеэкономические связи, поддержку экономики и решение социальных проблем регионов, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента в работу СЭЗ.

- В прошлом году расширены виды деятельности специальной зоны«Морпорт Актау». Теперь данная СЭЗ сможет заниматься такими проектами как:производство электроэнергии тепловыми электростанциями; передача и распределение электроэнергии; строительство жилых и нежилых зданий; предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания; аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью; деятельность по организации отдыха и развлечений. Кроме того, виды деятельности СЭЗ «НИНТ», «Морпорт Актау», «Сарыарка», «Химический парк Тараз» и «Павлодар» дополнены пунктом- «строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы»,- сообщается на официальном сайте МИИР РК.



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Комментарии ( 1 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 11:41
строительством социальных объектов и многим другим.

Ну!, ДА!, постройте новый музей Назарбаева, в Нью Актау, и выставить в нём ВСЕ!, его "финансовые успехи", и дворцы его клана за рубежом...My Webpage... Пусть народ "полюбуется!"...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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