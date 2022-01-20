В Актау провели освещение на стадион «Каспий»





Провести электричество на стадион жители Актау просили несколько лет.- Это одно из самых популярных мест в городе для спортсменов. Особенно популярным оно стало в 2020 году, когда появился коронавирус, и спортзалы закрылись, однако заниматься на стадионе было проблематично в вечернее время, он погружался в полную тьму. Мы неоднократно просили местную власть обратить на нас внимание, и в прошлом году нас услышали. Раскопали траншею, установили опоры освещения, но на этом дело остановилось, – рассказывают спортсмены.По словам чиновников, проблема в подключении электричества заключалась в отсутствии специального кабеля.- У нас не было такого объёма кабеля, поэтому решение проблемы немного затянулось, но нам помогли предприниматели. С их помощью приобретено почти 600 метров кабеля. ГКП «АУЭС» установил опоры освещения и подключил электроэнергию, – сообщили в акимате Актау.