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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 62

В Актау провели освещение на стадион «Каспий»

На стадионе в 1 микрорайоне Актау появилось освещение. Об этом сообщили в акимате Актау.

Скрин видео
Провести электричество на стадион жители Актау просили несколько лет.

- Это одно из самых популярных мест в городе для спортсменов. Особенно популярным оно стало в 2020 году, когда появился коронавирус, и спортзалы закрылись, однако заниматься на стадионе было проблематично в вечернее время, он погружался в полную тьму. Мы неоднократно просили местную власть обратить на нас внимание, и в прошлом году нас услышали. Раскопали траншею, установили опоры освещения, но на этом дело остановилось, – рассказывают спортсмены.

По словам чиновников, проблема в подключении электричества заключалась в отсутствии специального кабеля.

- У нас не было такого объёма кабеля, поэтому решение проблемы немного затянулось, но нам помогли предприниматели. С их помощью приобретено почти 600 метров кабеля. ГКП «АУЭС» установил опоры освещения и подключил электроэнергию, – сообщили в акимате Актау.




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