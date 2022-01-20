Жильцы определили сломавшего шлагбаум у дома в Актау по видеозаписи

На видео с камер видеонаблюдения зафиксировано, как мужчина бьёт ногами по шлагбауму.- Это произошло около 00:30 минут сегодня, 20 января. Я предполагаю, что мужчина вышел из бани, расположенной метрах в 20-30 от нашего ЖК. Зачем он это сделал, непонятно. Остановили мужчину его товарищи, потому что, судя по видео, они пришли вместе. Этот шлагбаум мы установили вместе с жителями дома примерно год назад. Его установка обошлась нам в 380 тысяч тенге. Сейчас мы собираемся писать заявление в полицию, чтобы нашли этого мужчину, и чтобы он за свой счёт восстановил нам ограждение, – рассказал один из жильцов ЖК.