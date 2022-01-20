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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 1463

Жильцы определили сломавшего шлагбаум у дома в Актау по видеозаписи

Мужчина сломал шлагбаум в ЖК «Сары арка» в 31А микрорайоне. Ущерб составил 380 тысяч тенге. Об этом рассказали жители дома.

Скрин видео
На видео с камер видеонаблюдения зафиксировано, как мужчина бьёт ногами по шлагбауму.



- Это произошло около 00:30 минут сегодня, 20 января. Я предполагаю, что мужчина вышел из бани, расположенной метрах в 20-30 от нашего ЖК. Зачем он это сделал, непонятно. Остановили мужчину его товарищи, потому что, судя по видео, они пришли вместе. Этот шлагбаум мы установили вместе с жителями дома примерно год назад. Его установка обошлась нам в 380 тысяч тенге. Сейчас мы собираемся писать заявление в полицию, чтобы нашли этого мужчину, и чтобы он за свой счёт восстановил нам ограждение, – рассказал один из жильцов ЖК.



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Комментарии ( 1 )

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  • Kain-Livesy
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 16:31
согласно Приказу МВД РК от 23 июня 2017 года № 439. «Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения должны быть доступными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега. При установке у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором), шлагбаумов организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством персонала и шлагбаумы обеспечиваются устройством для их ручного открывания». Это необходимо учитывать.

На въезде во двор обязательно установите информационный лист в котом должен быть указан телефон ответственного лица. Шлагбаум желательно должен быть электронным и открываться при помощи пульта — никаких замков, самодельных металлических конструкций и балок, перекрывающих движение.
 
 

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