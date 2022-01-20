Ануар Елжанов: В мечетях пятничные молитвы временно проводиться не будут в Мангистау

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Имамы Мангистау рекомендуют гражданам носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.



- Просим с пониманием отнестись к принятым решениям как к мерам, предпринимаемым для здоровья всех нас. Люди, которые приходят для заключения брака, чтения Корана, не должны находиться в мечети дольше 15 минут и могут войти в мечеть с приложением «Ашык» и защитной маской. Кроме того, в связи с усилением эпидемии в настоящее время все мечети области будут закрыты по пятницам с 11:00 до 15:00 часов, - сообщил Ануар Елжанов, главный имам областной мечети.



По словам Асылбека Шарова, заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, все эти ограничительные меры принимаются в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона.



- Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 14 января 2022 года №1, проведение всех мероприятий с участием людей запрещено. В частности, на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы и др.) запрещено проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.). В связи с этим, необходимо соблюдать карантинные меры и следить за тем, чтобы вспышка заболевания не прогрессировала среди проживающих, - сказал Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области