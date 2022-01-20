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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Ануар Елжанов: В мечетях пятничные молитвы временно проводиться не будут в Мангистау

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе в мечетях Мангистауской области пятничные молитвы временно проводиться не будут. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Ануар Елжанов, представитель духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, главный имам областной мечети Бекет ата.

Фото из открытых источников
Имамы Мангистау рекомендуют гражданам носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

- Просим с пониманием отнестись к принятым решениям как к мерам, предпринимаемым для здоровья всех нас. Люди, которые приходят для заключения брака, чтения Корана, не должны находиться в мечети дольше 15 минут и могут войти в мечеть с приложением «Ашык» и защитной маской. Кроме того, в связи с усилением эпидемии в настоящее время все мечети области будут закрыты по пятницам с 11:00 до 15:00 часов, - сообщил Ануар Елжанов, главный имам областной мечети.

По словам Асылбека Шарова, заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, все эти ограничительные меры принимаются в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона.

- Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 14 января 2022 года №1, проведение всех мероприятий с участием людей запрещено. В частности, на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы и др.) запрещено проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.). В связи с этим, необходимо соблюдать карантинные меры и следить за тем, чтобы вспышка заболевания не прогрессировала среди проживающих, - сказал Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области



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