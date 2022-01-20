В Мангистауской области снижены тарифы ряда субъектов-монополистов

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В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона РК «О естественных монополиях», в случае истечения срока действия тарифа, субъект естественной монополии предоставляет регулируемые услуги по утвержденному уполномоченным органом тарифу без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли).



-Таким образом, в связи с окончанием срока действия тарифов вышеуказанных субъектов естественных монополий, департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области с 1 января 2022 года временно введены временные тарифы до введения нового предельного тарифа, а именно:



- на регулируемую услугу ГКП «Мангистауэнерго» по передаче электрической энергии в размере 1,28 тенге кВт/час (ранее действовал тариф 1,31 тенге кВт/час ) (без НДС) со снижением на 2,29%;



- на регулируемую услугу ТОО «Опреснительный завод «Каспий» по подаче воды по распределительным сетям в размере 174,10 тенге/м3 (ранее действовал тариф 181,39тенге/м3) (без НДС) со снижением на 4,02 процента;



- на регулируемую услугу ГКП «Мангистаужылу» по подаче воды по распределительным сетям в размере 323,50 тенге/м3 (ранее действовал тариф 335,89 тенге/м3) со снижением на 3,69%к среднему тарифу, 233,43 тенге/м3 (ранее действовал тариф 237,75 тенге/м3) со снижением на 1,82% к тарифу для населения, для прочих потребителей утвержден тариф в размере 511,85 тенге/м3 (ранее действовал тариф 520,01 тенге/м3) (без НДС) со снижением на 1,57 процента.



Необходимо также напомнить, что введён мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения до 1 июля 2022 года.