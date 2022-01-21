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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 950

Куда жаловаться жителям Мангистау на нарушения прав силовиками

Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала номера для жалоб на действия правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел.

Иллюстративное фото из открытых источников
Генеральной прокуратурой публикуется список дежурных прокуроров регионов, к которым вы можете обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел:

- Мангистауская область
Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы
+7 701 888 38 87
+7 7292 42 34 10

- Город Нур-Султан
Жумагулов Азамат Болатович
+7 701 059 77 00
+7 7172 71 24 98

- Алматы
Курманов Азамат Сейтканович
+7 708 000 80 00
+7 7272 65 03 95

- Шымкент
Базарбаев Нариман Сайдинганиевич
+7 777 402 32 98
+7 7252 53 91 84

- Алматинская область
Абдрахманов Маулен Акбаевич
+7 701 757 36 27
+7 7282 24 18 92

- Восточно-Казахстанская область
Исабаев Дархан Галымович
+7 702 704 49 99
+7 7232 24 54 82

- Жамбылская область
Сатыбалдиев Дархан Муратович
+7 771 889 00 99
+7 7262 45 43 79
+7 7262 45 15 01

- Кызылординская область
Абдуманов Азат Бауржанович
+7 747 577 99 00
+7 7242 27 77 47

- Туркестанская область
Тыныбеков Нургали Айдарбекович
+7 707 700 32 86
+7 7253 34 10 11

- Акмолинская область
Бекенов Самат Амангельдинович
+7 708 749 13 43
+7 7162 25 02 99

- Карагандинская область
Кульбаев Салауат Ертаргинович
+7 775 123 37 43
+7 7212 35 35 33

- Костанайская область
Муканов Ернар Асылбекович
+7 775 351 85 85
+7 7142 54 55 15

- Павлодарская область
Омаргалиев Ануар Булатович
+7 705 601 71 63
+7 7182 31 50 69

- Актюбинская область
Суюнгарин Максат Жангельдиевич
+7 775 618 55 23
+7 7132 90 12 14

- Атырауская область
Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы
+7 701 471 00 00
+7 7122 27 07 83

- Западно-Казахстанская область
Урынгалиев Серик Наурызгалиевич
+7 777 184 81 84
+7 7112 50 79 74

- Северо-Казахстанская область
Есимов Алим Салимович
+7 701 227 91 45
+7 7152 46 21 43

- Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих)
Сериков Дулат Мирболатович
+7 776 193 90 22
+7 7172 71 28 46



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Комментарии ( 1 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:57
"Какое ты имеешь право? Это произвол! Я жаловаться буду!
Это Ваше право, гражданин Бавурин.
Приемная товарища Калинина работает с девяти утра." (с)
 
 

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