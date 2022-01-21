Куда жаловаться жителям Мангистау на нарушения прав силовиками

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Генеральной прокуратурой публикуется список дежурных прокуроров регионов, к которым вы можете обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел:



- Мангистауская область

Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы

+7 701 888 38 87

+7 7292 42 34 10



- Город Нур-Султан

Жумагулов Азамат Болатович

+7 701 059 77 00

+7 7172 71 24 98



- Алматы

Курманов Азамат Сейтканович

+7 708 000 80 00

+7 7272 65 03 95



- Шымкент

Базарбаев Нариман Сайдинганиевич

+7 777 402 32 98

+7 7252 53 91 84



- Алматинская область

Абдрахманов Маулен Акбаевич

+7 701 757 36 27

+7 7282 24 18 92



- Восточно-Казахстанская область

Исабаев Дархан Галымович

+7 702 704 49 99

+7 7232 24 54 82



- Жамбылская область

Сатыбалдиев Дархан Муратович

+7 771 889 00 99

+7 7262 45 43 79

+7 7262 45 15 01



- Кызылординская область

Абдуманов Азат Бауржанович

+7 747 577 99 00

+7 7242 27 77 47



- Туркестанская область

Тыныбеков Нургали Айдарбекович

+7 707 700 32 86

+7 7253 34 10 11



- Акмолинская область

Бекенов Самат Амангельдинович

+7 708 749 13 43

+7 7162 25 02 99



- Карагандинская область

Кульбаев Салауат Ертаргинович

+7 775 123 37 43

+7 7212 35 35 33



- Костанайская область

Муканов Ернар Асылбекович

+7 775 351 85 85

+7 7142 54 55 15



- Павлодарская область

Омаргалиев Ануар Булатович

+7 705 601 71 63

+7 7182 31 50 69



- Актюбинская область

Суюнгарин Максат Жангельдиевич

+7 775 618 55 23

+7 7132 90 12 14



- Атырауская область

Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы

+7 701 471 00 00

+7 7122 27 07 83



- Западно-Казахстанская область

Урынгалиев Серик Наурызгалиевич

+7 777 184 81 84

+7 7112 50 79 74



- Северо-Казахстанская область

Есимов Алим Салимович

+7 701 227 91 45

+7 7152 46 21 43



- Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих)

Сериков Дулат Мирболатович

+7 776 193 90 22

+7 7172 71 28 46