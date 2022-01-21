Куда жаловаться жителям Мангистау на нарушения прав силовиками

Иллюстративное фото из открытых источников
Генеральной прокуратурой публикуется список дежурных прокуроров регионов, к которым вы можете обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел:
- Мангистауская область
Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы
+7 701 888 38 87
+7 7292 42 34 10
- Город Нур-Султан
Жумагулов Азамат Болатович
+7 701 059 77 00
+7 7172 71 24 98
- Алматы
Курманов Азамат Сейтканович
+7 708 000 80 00
+7 7272 65 03 95
- Шымкент
Базарбаев Нариман Сайдинганиевич
+7 777 402 32 98
+7 7252 53 91 84
- Алматинская область
Абдрахманов Маулен Акбаевич
+7 701 757 36 27
+7 7282 24 18 92
- Восточно-Казахстанская область
Исабаев Дархан Галымович
+7 702 704 49 99
+7 7232 24 54 82
- Жамбылская область
Сатыбалдиев Дархан Муратович
+7 771 889 00 99
+7 7262 45 43 79
+7 7262 45 15 01
- Кызылординская область
Абдуманов Азат Бауржанович
+7 747 577 99 00
+7 7242 27 77 47
- Туркестанская область
Тыныбеков Нургали Айдарбекович
+7 707 700 32 86
+7 7253 34 10 11
- Акмолинская область
Бекенов Самат Амангельдинович
+7 708 749 13 43
+7 7162 25 02 99
- Карагандинская область
Кульбаев Салауат Ертаргинович
+7 775 123 37 43
+7 7212 35 35 33
- Костанайская область
Муканов Ернар Асылбекович
+7 775 351 85 85
+7 7142 54 55 15
- Павлодарская область
Омаргалиев Ануар Булатович
+7 705 601 71 63
+7 7182 31 50 69
- Актюбинская область
Суюнгарин Максат Жангельдиевич
+7 775 618 55 23
+7 7132 90 12 14
- Атырауская область
Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы
+7 701 471 00 00
+7 7122 27 07 83
- Западно-Казахстанская область
Урынгалиев Серик Наурызгалиевич
+7 777 184 81 84
+7 7112 50 79 74
- Северо-Казахстанская область
Есимов Алим Салимович
+7 701 227 91 45
+7 7152 46 21 43
- Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих)
Сериков Дулат Мирболатович
+7 776 193 90 22
+7 7172 71 28 46
- Мангистауская область
Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы
+7 701 888 38 87
+7 7292 42 34 10
- Город Нур-Султан
Жумагулов Азамат Болатович
+7 701 059 77 00
+7 7172 71 24 98
- Алматы
Курманов Азамат Сейтканович
+7 708 000 80 00
+7 7272 65 03 95
- Шымкент
Базарбаев Нариман Сайдинганиевич
+7 777 402 32 98
+7 7252 53 91 84
- Алматинская область
Абдрахманов Маулен Акбаевич
+7 701 757 36 27
+7 7282 24 18 92
- Восточно-Казахстанская область
Исабаев Дархан Галымович
+7 702 704 49 99
+7 7232 24 54 82
- Жамбылская область
Сатыбалдиев Дархан Муратович
+7 771 889 00 99
+7 7262 45 43 79
+7 7262 45 15 01
- Кызылординская область
Абдуманов Азат Бауржанович
+7 747 577 99 00
+7 7242 27 77 47
- Туркестанская область
Тыныбеков Нургали Айдарбекович
+7 707 700 32 86
+7 7253 34 10 11
- Акмолинская область
Бекенов Самат Амангельдинович
+7 708 749 13 43
+7 7162 25 02 99
- Карагандинская область
Кульбаев Салауат Ертаргинович
+7 775 123 37 43
+7 7212 35 35 33
- Костанайская область
Муканов Ернар Асылбекович
+7 775 351 85 85
+7 7142 54 55 15
- Павлодарская область
Омаргалиев Ануар Булатович
+7 705 601 71 63
+7 7182 31 50 69
- Актюбинская область
Суюнгарин Максат Жангельдиевич
+7 775 618 55 23
+7 7132 90 12 14
- Атырауская область
Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы
+7 701 471 00 00
+7 7122 27 07 83
- Западно-Казахстанская область
Урынгалиев Серик Наурызгалиевич
+7 777 184 81 84
+7 7112 50 79 74
- Северо-Казахстанская область
Есимов Алим Салимович
+7 701 227 91 45
+7 7152 46 21 43
- Главная военная прокуратура (на действия военнослужащих)
Сериков Дулат Мирболатович
+7 776 193 90 22
+7 7172 71 28 46