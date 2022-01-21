Ушёл из жизни Женисбек Шиганбаев

Женисбек Шиганбаев
С прискорбием сообщаем о безвременной и скоропостижной кончине Женисбека Шиганбаева. Прощание состоится 22 января в 10:00 по адресу 17 микрорайон, 3 дом.
Родные и друзья.
Родные и друзья.
|
Пятница, 21 Января
+1...+1
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.