Главврач Тупкараганской больницы: 90 процентов инфицированных коронавирусом в нашем районе не вакцинированы

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По словам Гульшат Шалабаевой, вакцина может помочь снизить вероятность заболевания коронавирусной инфекией даже у пациентов со слабым иммунитетом, а в случае, если человек заболеет, поможет минимизировать её последствия. Обычно, по словам медика, привитые люди переносят коронавирус в лёгкой форме и быстро выздоравливают.



- Поверьте медицине! Мы каждый день видим последствия халатности людей, которые игнорируют прививки. Те, кто умирает от коронавирусной инфекции - не вакцинированные. Сегодня в стране был антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В настоящее время существует только один способ защититься от коронавируса – это вакцинация. Поэтому призываю всех наших жителей получить вакцину, - сказала главный врач Тупкараганской центральной районной больницы Гульшат Шалабаева.



В регионе получить вакцину можно в 21 прививочном пункте. Во всех поликлиниках области работают прививочные пункты. Вакцинация - бесплатная.