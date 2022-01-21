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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:57

Просмотров: 578

Главврач Тупкараганской больницы: 90 процентов инфицированных коронавирусом в нашем районе не вакцинированы

В Тупкараганском районе с начала года коронавирусной инфекцией заразились более 100 человек, из них почти 90 процентов - не вакцинированные. Об этом сообщила главный врач Тупкараганской центральной районной больницы Гульшат Шалабаева.

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам Гульшат Шалабаевой, вакцина может помочь снизить вероятность заболевания коронавирусной инфекией даже у пациентов со слабым иммунитетом, а в случае, если человек заболеет, поможет минимизировать её последствия. Обычно, по словам медика, привитые люди переносят коронавирус в лёгкой форме и быстро выздоравливают.

- Поверьте медицине! Мы каждый день видим последствия халатности людей, которые игнорируют прививки. Те, кто умирает от коронавирусной инфекции - не вакцинированные. Сегодня в стране был антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В настоящее время существует только один способ защититься от коронавируса – это вакцинация. Поэтому призываю всех наших жителей получить вакцину, - сказала главный врач Тупкараганской центральной районной больницы Гульшат Шалабаева.

В регионе получить вакцину можно в 21 прививочном пункте. Во всех поликлиниках области работают прививочные пункты. Вакцинация - бесплатная.



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