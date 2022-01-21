ДЧС Мангистау: Сейчас мы не можем проверять кафе меньше 1500 квадратных метров в жилых домах

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, на территории Мангистауской области за период с 2018 по 2021 годы зарегистрировано девять случаев взрыва газа и хлопков газовоздушной смеси, в которых пострадало 17 человек, из них погибло семь человек.



- На сегодняшний день в Актау насчитывается порядка 300 кафе и заведений общественного питания, расположенных непосредственно на первых этажах домов. Согласно критериям степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности указанные заведения относятся к незначительной степени риска и проверкам в области пожарной безопасности не подвергаются. Это организации общественного питания - общей площадью строений менее 1500 квадратных метров (без учёта площади временных летних площадок). Департаментом направлено предложение в уполномоченный орган МЧС с целью уменьшить критерии по площади строений объектов общественного питания до 500 квадратных метров для дальнейшего осуществления проверок в области пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в том числе размещаемых внутри зданий для проживания людей, осуществляются в соответствии с требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утверждёнными приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673.



- Индивидуальные баллонные установки предусматривают как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей (пункт 175). Согласно указанным требованиям (пункт 187), баллоны, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодическому освидетельствованию не реже чем через пять лет, - сказал подполковник Мурат Муханов, начальник ДЧС Мангистауской области.