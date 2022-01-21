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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:44

Просмотров: 1445

ДЧС Мангистау: Сейчас мы не можем проверять кафе меньше 1500 квадратных метров в жилых домах

В Актау насчитывается порядка 300 кафе и заведений общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов, которые относятся к незначительной степени риска из-за того, что их помещения меньше 1500 квадратных метров. Проверкам в области пожарной безопасности такие кафе не подлежат. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, на территории Мангистауской области за период с 2018 по 2021 годы зарегистрировано девять случаев взрыва газа и хлопков газовоздушной смеси, в которых пострадало 17 человек, из них погибло семь человек.

- На сегодняшний день в Актау насчитывается порядка 300 кафе и заведений общественного питания, расположенных непосредственно на первых этажах домов. Согласно критериям степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности указанные заведения относятся к незначительной степени риска и проверкам в области пожарной безопасности не подвергаются. Это организации общественного питания - общей площадью строений менее 1500 квадратных метров (без учёта площади временных летних площадок). Департаментом направлено предложение в уполномоченный орган МЧС с целью уменьшить критерии по площади строений объектов общественного питания до 500 квадратных метров для дальнейшего осуществления проверок в области пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в том числе размещаемых внутри зданий для проживания людей, осуществляются в соответствии с требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утверждёнными приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673.

- Индивидуальные баллонные установки предусматривают как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей (пункт 175). Согласно указанным требованиям (пункт 187), баллоны, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодическому освидетельствованию не реже чем через пять лет, - сказал подполковник Мурат Муханов, начальник ДЧС Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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Август (Посетители) Сегодня, 02:49
Кафе сегодня это на 90% рассадники просрочки и несоблюдение технических регламентов. Что бы это понять не нужно быть семи пядей во лбу.

Проверять нужно каждое кафе и забегаловку, строго наказывать владельцев, если имеются нарушения. Лучшим наказанием тут будут не штраф и не предупреждение, а ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ на занятие коммерческой деятельностью в сфере общественного питания. Навсегда и бесповоротно, за повторную попытку - уголовка с конфискацией.

Если вычесть коррупцию - то так и будет.

Пусть их будет меньше в десять раз - зато нормальные и дружные. А то те что есть обрыгальни пустуют в основном и никому по-сути не нужны.
 
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  • Ну Ну
  • 12-й регион
 Феникс (Посетители) Вчера, 18:38
Допускается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей (пункт 175).

Большая часть кафе находящихся в многоэтажных жилых домах используют газовые баллоны разной классификации. Сейчас многие кафе используют газовые баллоны например с углекислотой для газирования напитков они разрешены в общепите, но получается что не разрешены в многоэтажных жилых домах.
На просторах интернета можно найти немало подтверждённых фактов, где взрываются баллоны с углекислотой по разным причинам и имеют достаточно серьезные последствия как разрушительные, так и несущие угрозу жизни и здоровья человеку.
https://ria.ru/20030521/382886.html
https://www.youtube.com/watch?v=yPzyXieIOH4
https://www.perm.kp.ru/daily/24462.4/623449/
https://59.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3192357
Так вот возникает вопрос, а имеют ли право предприниматели со своим общепитом подвергать людей проживающих в многоэтажных домах такой опасности, ведь это не отдельно стоящее здание и какая разница какая площадь у кафе, если взорвётся баллон всё равно пострадают как работники кафе так и жильцы дома? Про ТБ при погрузке, эксплуатации, установки газовых баллонов это и вовсе отдельная печальная песня.
 
 

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