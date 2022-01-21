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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:11

Просмотров: 1321

Бездомные животные Актау вновь могут остаться без крыши над головой

Клич о помощи в сборе средств для покупки дачи бросили в социальных сетях волонтёры группы «Пушистое счастье Актау». Защитники животных сообщают, что бездомные собаки и кошки вынуждены съехать с прежнего места обитания и в очередной раз могут остаться на улице.

Иллюстративное фото из открытых источников
Волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» обратились к неравнодушным жителям Актау с просьбой помочь собрать средства на покупку дачи для их подопечных собак и кошек.

- Цена вопроса 5 500 000 тенге. Просим всех неравнодушных граждан собрать нужную сумму! Собакам, которых мы спасли с улицы, нужен стабильный дом, с кухней, чтобы можно было спокойно готовить, а не возить из дома по 30 литров каши в пакетах и кастрюлях на попутках каждый день, с чистой территорией, с помещениями. Свой отдельный островок, где хвостики будут в безопасности. Я верю в нас, я верю, что вместе мы сможем это сделать, - говорят волонтёры.

Волонтёры «Пушистое счастье Актау» под опекой содержат 38 собак и 107 кошек. Ежедневно количество животных увеличивается. Бездомных подкидывают, а также волонтёры откликаются на помощь помочь больным животным. Всего один человек готовит еду для всех подопечных волонтёрской группы. А из-за того, что владельцы участка, где сейчас находятся животные, не разрешают готовить пищу для питомцев на территории, волонтёр вынуждена делать это в своём доме и каждый день возить корм для животных в приют.

- Это очень трудозатратно, да и проблематично. У нас очень много проблем, одна из которых в отсутствии собственного угла, где могли бы жить наши животные. Мы много раз поднимали этот вопрос перед властями, но он решается очень медленно, а животным нужна помощь каждый день, - говорят волонтёры.

На сегодняшний день, по словам волонтёров, удалось собрать только 148 107 тенге.

Реквизиты для помощи: Карта Каспий Голд Тимур Д. +77783245101 и +7 771 079 0880 Лилия А.




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Комментарии ( 5 )

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TU-154 (Посетители) Вчера, 21:58
babe,
Мне кажется - акимату интересны только тендера на сотни миллионов, в акимате ни кому не интересно заниматься проблемами бездомных животных или простых горожан, на этом не заработаешь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • TU-154
 babe (Посетители) Вчера, 17:53
Где наше руководство города ?! Почему нет никакой помощи от Акимата ?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 12-й регион
  • Papirosso
  • babe
  • TU-154
 Pinochet (Посетители) Вчера, 17:30
чем сможем. конечно поможем, но
Цитата: elek
Так вроде акимат выделил впрошлом году участок со строениями защитникам животных в промзоне?

какбе тоже вопрос - где обещанное акиматом?
 
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  • Papirosso
  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Вчера, 17:29
под опекой содержат 38 собак и 107 кошек.

Надо их всех загнать на крышу высокоэтажки как было дело с петухами...(сарказм) Но и в том случае помогли не власти

для покупки дачи

Это тоже не на долго Потом соседи по даче начнут строчить жалобы. Нужна отдельная территория! Вроде выделяли, была же статья. Нет?
Жалко животных!
 
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  • Pinochet
  • TU-154
 elek (Посетители) Вчера, 17:19
Так вроде акимат выделил впрошлом году участок со строениями защитникам животных в промзоне?
 
 

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