Бездомные животные Актау вновь могут остаться без крыши над головой

Волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» обратились к неравнодушным жителям Актау с просьбой помочь собрать средства на покупку дачи для их подопечных собак и кошек.- Цена вопроса 5 500 000 тенге. Просим всех неравнодушных граждан собрать нужную сумму! Собакам, которых мы спасли с улицы, нужен стабильный дом, с кухней, чтобы можно было спокойно готовить, а не возить из дома по 30 литров каши в пакетах и кастрюлях на попутках каждый день, с чистой территорией, с помещениями. Свой отдельный островок, где хвостики будут в безопасности. Я верю в нас, я верю, что вместе мы сможем это сделать, - говорят волонтёры.Волонтёры «Пушистое счастье Актау» под опекой содержат 38 собак и 107 кошек. Ежедневно количество животных увеличивается. Бездомных подкидывают, а также волонтёры откликаются на помощь помочь больным животным. Всего один человек готовит еду для всех подопечных волонтёрской группы. А из-за того, что владельцы участка, где сейчас находятся животные, не разрешают готовить пищу для питомцев на территории, волонтёр вынуждена делать это в своём доме и каждый день возить корм для животных в приют.- Это очень трудозатратно, да и проблематично. У нас очень много проблем, одна из которых в отсутствии собственного угла, где могли бы жить наши животные. Мы много раз поднимали этот вопрос перед властями, но он решается очень медленно, а животным нужна помощь каждый день, - говорят волонтёры.На сегодняшний день, по словам волонтёров, удалось собрать только 148 107 тенге.