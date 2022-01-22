Куда жаловаться на цены в аптеках Актау

- Данное приложение содержит перечень из 6478 лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию. Также указаны цены на те же препараты. Если препарат стоит дороже установленной стоимости, жители могут написать предложения, жалобы в приложении или подать уведомление в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области, - сообщил руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов.

Мобильное приложение «Dari.kz» позволит отслеживать цены на медикаменты.