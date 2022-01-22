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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 825

Куда жаловаться на цены в аптеках Актау

Для удобства горожан создано мобильное приложение.

Фото из доступных источников
Мобильное приложение «Dari.kz» позволит отслеживать цены на медикаменты.

- Данное приложение содержит перечень из 6478 лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию. Также указаны цены на те же препараты. Если препарат стоит дороже установленной стоимости, жители могут написать предложения, жалобы в приложении или подать уведомление в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области, - сообщил руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов.



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Комментарии ( 4 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 15:35
Совершенно бесполезное приложение. В прошлом году, когда больше половины людей бегали за лекарствами для своих родственников, а аптеки заламывали цены, я пару раз пожаловалась через это приложение.
Итог: Первый раз мне позвонили с одного номера, представились , выслушали и сказали разберутся. Второй раз позвонили с другого номера и попросили меня вернуться в эту аптеку, купить лекарство (которое кстати продавали в тридорого и без чека) снять все на камеру телефона и прислать им. На мой вопрос посему они сами не могут сходить в эту аптеку и купить лекарство, зафиксировать нарушение, ничего внятного мне не ответили.

Может кому-то повезло больше.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Дизель
  • watlow
  • Ну Ну
 bake (Посетители) Сегодня, 13:57
На врачей, которые назначают не нужные лекарства и анализы , куда жаловаться?
 
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  • Сухов.
  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 13:38
Цитата: cas277cas
Жалуйтесь хоть генсеку ООН.Цены как повышались,так и продолжают повышаться...

Совершено верно!, торгуют мелом из Чимкентского хим завода, лекарства которые не лечат, и цены ломовые у этих частных торговых барыг...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
  • Ingul
  • watlow
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:29
Жалуйтесь хоть генсеку ООН.Цены как повышались,так и продолжают повышаться...
 
 

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