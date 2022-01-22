К Президенту страны обратились работники в Жанаозене

- Если преследования не прекратятся, завтра в соответствии с законодательством мы проведём мирный митинг, - говорится в одном из видеообращений.

- В этих посланиях Вы поблагодарили законопослушных участников мирных демонстраций и дали соответствующие поручения. Однако силовики с превышением полномочий забирают людей из дома, заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали. Об этом мы знаем из многочисленных свидетельств в социальных сетях. Поэтому требуем от Вас, как гаранта Республики Казахстан, прекратить преследования и принуждение к самооговорам граждан страны со стороны органов преследования. Народ - не террористы!, - говорят сотрудники компании.

Опираясь на Конституцию РК, сотрудники компании записали видеообращение с требованием прекратить пытки и насилие в отношении простого народа, который принимал участие в мирных демонстрациях протеста.При этом рабочие ТОО «Кезби» заявили, что внимательно слушали каждое обращение Президента Касым-Жомарта Токаева.Информация о массовых пытках участников протестных акций января уже стала поводом для резолюции Европарламента, который жёстко раскритиковал власти Казахстана и призвал наложить на них санкции. В МИД Казахстана утверждают, что резолюция носит предвзятый характер. Тем временем, продолжают поступать сообщения о массовых пытках.