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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 1296

К Президенту страны обратились работники в Жанаозене

Рабочие ТОО «Кезби» в Жанаозене анонсировали новый мирный митинг, передаёт КазТАГ.

Фото из открытых источников
Опираясь на Конституцию РК, сотрудники компании записали видеообращение с требованием прекратить пытки и насилие в отношении простого народа, который принимал участие в мирных демонстрациях протеста.

- Если преследования не прекратятся, завтра в соответствии с законодательством мы проведём мирный митинг, - говорится в одном из видеообращений.


При этом рабочие ТОО «Кезби» заявили, что внимательно слушали каждое обращение Президента Касым-Жомарта Токаева.

- В этих посланиях Вы поблагодарили законопослушных участников мирных демонстраций и дали соответствующие поручения. Однако силовики с превышением полномочий забирают людей из дома, заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали. Об этом мы знаем из многочисленных свидетельств в социальных сетях. Поэтому требуем от Вас, как гаранта Республики Казахстан, прекратить преследования и принуждение к самооговорам граждан страны со стороны органов преследования. Народ - не террористы!, - говорят сотрудники компании.


Информация о массовых пытках участников протестных акций января уже стала поводом для резолюции Европарламента, который жёстко раскритиковал власти Казахстана и призвал наложить на них санкции. В МИД Казахстана утверждают, что резолюция носит предвзятый характер. Тем временем, продолжают поступать сообщения о массовых пытках.



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Комментарии ( 4 )

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-4
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 Virus1 (Посетители) Сегодня, 19:29
А вам всем всеровно то что твориться в Казахстане поэтому сидите и ничего не делаете а только комментируете. Люди встают за людей и это правильно. А не каждый сам по себе.
 
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 Август (Посетители) Сегодня, 18:24
Я лично на митинги не ходил, т.к. не поддерживаю требования митингующих, и ко мне никакая полиция не приходила, никто не пытал и не нападал.
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 18:16
Не преследуйте нарушителей закона, иначи мы будем нарушать закон.
То, что я там услышал
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:14
у меня уже складывается ощущение, что в Жанаозене людям просто надоело работать и понравилось митинговать

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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