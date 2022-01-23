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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:11

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На сколько хватит запаса лекарств для лечения коронавируса в Мангистау

Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Елдеш Космаганбетов.

Фото из доступных источников
По словам Елдеша Космаганбетова, в настоящее время в аптеках и поликлиниках региона имеется полный запас лекарств. Жителям нет причин беспокоиться.

Запаса медикаментов для лечения коронавирусной инфекции в Мангистау достаточно на два-три месяца.

Областной департамент контроля медицинской и фармацевтической деятельности проводит ежедневный мониторинг. Лекарств на складах достаточно.

- В оптовой торговле имеются запасы одного миллиона медицинских масок, около 500 тысяч - в розничной торговле. В целом в регионе 20 оптовых складов и 495 объектов розничной торговли (аптек) получили лицензии на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на сегодня функционируют восемь оптовых складов и 324 аптеки и пунктов, - рассказал Елдеш Космаганбетов.


На сколько хватит запаса лекарств для лечения коронавируса в Мангистау


Спикер отметил, что уязвимые слои населения, больные, состоящие на диспансерном учёте в рамках бесплатного гарантированного объёма и в рамках социального страхования, будут бесплатно обеспечены пятью видами лекарственных средств: парацетамол, ибупрофен, апиксабан, ривароксабан и дабигатран.



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