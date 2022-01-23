На сколько хватит запаса лекарств для лечения коронавируса в Мангистау

- В оптовой торговле имеются запасы одного миллиона медицинских масок, около 500 тысяч - в розничной торговле. В целом в регионе 20 оптовых складов и 495 объектов розничной торговли (аптек) получили лицензии на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на сегодня функционируют восемь оптовых складов и 324 аптеки и пунктов, - рассказал Елдеш Космаганбетов.

По словам Елдеша Космаганбетова, в настоящее время в аптеках и поликлиниках региона имеется полный запас лекарств. Жителям нет причин беспокоиться.Запаса медикаментов для лечения коронавирусной инфекции в Мангистау достаточно на два-три месяца.Областной департамент контроля медицинской и фармацевтической деятельности проводит ежедневный мониторинг. Лекарств на складах достаточно.Спикер отметил, что уязвимые слои населения, больные, состоящие на диспансерном учёте в рамках бесплатного гарантированного объёма и в рамках социального страхования, будут бесплатно обеспечены пятью видами лекарственных средств: парацетамол, ибупрофен, апиксабан, ривароксабан и дабигатран.