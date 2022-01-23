Видео собачьих боёв рассылают жители Мангистау

Кадры с боями опубликовал житель Актау на своей странице в Instagram 22 января.На видео две крупные собаки сошлись в схватке.Ранее в социальных сетях появилась афиша о предстоящих боях с пометкой «Мангистау Арена». В финальном поединке в весовой категории 66 килограммов должны были сразиться Таймас и Кокжал.Во дворце спорта «Мангистау Арена» заявили, что спорткомплекс отношения к данным боям не имеет.Нам удалось связаться с автором видео. Он сообщил, что собачьи баталии проходили в Кызылорде.