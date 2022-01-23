Плакат в центре Актау сорвало ветром

Фото lada.kz
Плакат был закреплён на доме №22 в 9 микрорайоне, вдоль центральной дороги.
Из-за сильного ветра, как рассказал местный житель Равиль, сегодня днем, 23 января, от плаката осталась лишь третья часть.
Под вечер его полностью оборвало.
Остальные плакаты с изображениями биев и Нурсултана Назарбаева целы.
Городской акимат пока не прокомментировал ситуацию.
Напомним, сегодня, 23 января, сообщалось об угрозе усиления ветра до 15-20 м/с. Завтра, 24 января, ожидается аналогичная погода.
Из-за сильного ветра, как рассказал местный житель Равиль, сегодня днем, 23 января, от плаката осталась лишь третья часть.
Под вечер его полностью оборвало.
Остальные плакаты с изображениями биев и Нурсултана Назарбаева целы.
Городской акимат пока не прокомментировал ситуацию.
Напомним, сегодня, 23 января, сообщалось об угрозе усиления ветра до 15-20 м/с. Завтра, 24 января, ожидается аналогичная погода.