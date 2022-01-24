Желающих перевозчиков нет! В новый микрорайон Актау не ходит общественный транспорт

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Жители 20 микрорайона пожаловались на то, что в их район не ездит общественный транспорт.



- Мы, жильцы нового 20 микрорайона, очень просим городской акимат запустить маршруты автобусов по нашему микрорайону. Мы знаем, что это всё в планах на будущем есть, но просим сделать это как можно быстрее! Мы живём вдоль новой триумфальной арки. Но здесь не ходит ни один автобус, и такси не приезжают, поэтому очень трудно добираться. Просим вас принять меры, - заявили жители нового микрорайона.



В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау сообщили, что были разработаны два маршрута, которые проходят через 20 микрорайон, но пока нет перевозчиков, готовых работать на данном маршруте.



- К сожалению, проблема в том, что на сегодняшний день нет желающих перевозчиков, которые бы выполняли данные маршруты. В прошлом году нами был объявлен конкурс, но он не состоялся из-за того, что не было участников, и в этом году желающих также пока нет. Мы направили свои предложения, и в данный момент ждём от перевозчиков ответ, чтобы решить данный вопрос, - сообщили в акимате города.