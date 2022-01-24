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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:34

Просмотров: 260

Желающих перевозчиков нет! В новый микрорайон Актау не ходит общественный транспорт

Жители 20 микрорайона Актау пожаловались на то, что к ним не ездят никакие автобусы. В акимате города сообщили, что пытаются договориться об этом с перевозчиками.

Фото из открытых источников
Жители 20 микрорайона пожаловались на то, что в их район не ездит общественный транспорт.

- Мы, жильцы нового 20 микрорайона, очень просим городской акимат запустить маршруты автобусов по нашему микрорайону. Мы знаем, что это всё в планах на будущем есть, но просим сделать это как можно быстрее! Мы живём вдоль новой триумфальной арки. Но здесь не ходит ни один автобус, и такси не приезжают, поэтому очень трудно добираться. Просим вас принять меры, - заявили жители нового микрорайона.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау сообщили, что были разработаны два маршрута, которые проходят через 20 микрорайон, но пока нет перевозчиков, готовых работать на данном маршруте.

- К сожалению, проблема в том, что на сегодняшний день нет желающих перевозчиков, которые бы выполняли данные маршруты. В прошлом году нами был объявлен конкурс, но он не состоялся из-за того, что не было участников, и в этом году желающих также пока нет. Мы направили свои предложения, и в данный момент ждём от перевозчиков ответ, чтобы решить данный вопрос, - сообщили в акимате города.



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