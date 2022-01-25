«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Января
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.34 KZT
  • €1 = 491.93 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 4

Факты завышения цен на продукты питания выявлены в двух сёлах Тупкараганского района

Общественники из сельского округа Сайын Шапагатов и села Акшукур провели мониторинг цен на 19 видов социально значимых продовольственных товаров в торговых точках и выявили факты завышения торговых надбавок на продукты питания и другие недостатки. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным Центра общественных коммуникаций региона, во всех сёлах Тупкараганского района созданы мониторинговые группы «Народный контроль» с участием представителей общественных объединений и заинтересованных государственных органов.

Факты завышения цен на продукты питания выявлены в двух сёлах Тупкараганского района


- С участием специальной группы из сельского округа Сайын Шапагатов и села Акшукур проведён мониторинг по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары в торговых точках, расположенных на территории населённого пункта. В ходе мониторинга были выявлены факты завышения торговых надбавок на продукты питания и другие недостатки, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Мониторинговая группа также провела разъяснительную работу с продавцами по необходимости соблюдения размера торговой надбавки (не более 15 процентов) на социально значимые продовольственные товары в соответствии с пунктом 1 статьи 90 Предпринимательского кодекса РК и пунктом 7–1 статьи 8 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».

Жаловаться на завышенные цены в придомовых магазинах можно в телеграм-чат акимата Мангистауской области.

Ранее акимат Актау пообещал вести мониторинг цен на продукты в придомовых магазинах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика