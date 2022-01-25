Факты завышения цен на продукты питания выявлены в двух сёлах Тупкараганского района

Фото пресс-службы ведомства
По данным Центра общественных коммуникаций региона, во всех сёлах Тупкараганского района созданы мониторинговые группы «Народный контроль» с участием представителей общественных объединений и заинтересованных государственных органов.
- С участием специальной группы из сельского округа Сайын Шапагатов и села Акшукур проведён мониторинг по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары в торговых точках, расположенных на территории населённого пункта. В ходе мониторинга были выявлены факты завышения торговых надбавок на продукты питания и другие недостатки, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.
Мониторинговая группа также провела разъяснительную работу с продавцами по необходимости соблюдения размера торговой надбавки (не более 15 процентов) на социально значимые продовольственные товары в соответствии с пунктом 1 статьи 90 Предпринимательского кодекса РК и пунктом 7–1 статьи 8 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».
Жаловаться на завышенные цены в придомовых магазинах можно в телеграм-чат акимата Мангистауской области.
Ранее акимат Актау пообещал вести мониторинг цен на продукты в придомовых магазинах.
- С участием специальной группы из сельского округа Сайын Шапагатов и села Акшукур проведён мониторинг по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары в торговых точках, расположенных на территории населённого пункта. В ходе мониторинга были выявлены факты завышения торговых надбавок на продукты питания и другие недостатки, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.
Мониторинговая группа также провела разъяснительную работу с продавцами по необходимости соблюдения размера торговой надбавки (не более 15 процентов) на социально значимые продовольственные товары в соответствии с пунктом 1 статьи 90 Предпринимательского кодекса РК и пунктом 7–1 статьи 8 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».
Жаловаться на завышенные цены в придомовых магазинах можно в телеграм-чат акимата Мангистауской области.
Ранее акимат Актау пообещал вести мониторинг цен на продукты в придомовых магазинах.
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