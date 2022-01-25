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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 330

Пресс-служба городского акимата: Аким Актау был на больничном в связи с коронавирусом

Коронавирус у Нурдаулета Килыбая диагностировали 12 января. Аким города вновь приступит к исполнению своих обязанностей с 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz поступают вопросы от пользователей сайта. Читатели интересуются, где аким Актау. Горожане обеспокоены, что с момента протестов о главе городской администрации нет информации.

- Я не пойму, куда делся Нурдаулет Килыбай, где он и чем занимается? С момента протестов о нём ничего не слышно,- спрашивают пользователи сайта.

В пресс-службе акимата Актау рассказали, что с 3 по 11 января Нурдаулет Килыбай был на работе. А 12 января у него диагностировали COVID-19.

- С 26 декабря по 10 января у акима города был запланирован ежегодный отпуск. Но 3 января в связи с ситуацией по газу его отозвали. С 3 по 11 января аким был на работе. Но 12 января у него пришёл положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, в связи с чем он был на больничном. Завтра, 26 января, он выходит на работу, - сообщили в акимате города.



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Комментарии ( 1 )

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  • from Aktau
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:15
Горожане обеспокоены

Обеспокоены? Скажу только за себя: лично мне по -барабану, где он и что с ним (впрочем, как и ему до меня) fuck
 
 

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