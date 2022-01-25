Пресс-служба городского акимата: Аким Актау был на больничном в связи с коронавирусом

Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz поступают вопросы от пользователей сайта. Читатели интересуются, где аким Актау. Горожане обеспокоены, что с момента протестов о главе городской администрации нет информации.



- Я не пойму, куда делся Нурдаулет Килыбай, где он и чем занимается? С момента протестов о нём ничего не слышно,- спрашивают пользователи сайта.



В пресс-службе акимата Актау рассказали, что с 3 по 11 января Нурдаулет Килыбай был на работе. А 12 января у него диагностировали COVID-19.



- С 26 декабря по 10 января у акима города был запланирован ежегодный отпуск. Но 3 января в связи с ситуацией по газу его отозвали. С 3 по 11 января аким был на работе. Но 12 января у него пришёл положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, в связи с чем он был на больничном. Завтра, 26 января, он выходит на работу, - сообщили в акимате города.