В Мангистау выявили 173 новых случая COVID-19

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За сутки в стране выявлено 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 173 - в Мангистауской области. В регионе выздоровели 54 человека.



Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 26 682 заболевших.



Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 199 623 человека, второй компонент - 180 543 человека.



Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.



В «жёлтой» зоне - Туркестанская область.