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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:09

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Спрятанный в мыле телефон пытались передать в СИЗО Актау

Телефон обнаружили при досмотре передачи, сообщили в пресс-службе учреждения ГМ-172/10.

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ-172/10.
Женщина прибыла в СИЗО к своему супругу. С собой она принесла мыло, которое хотела передать ему.

При досмотре передачи сотрудники учреждения обнаружили запрещённый предмет, а именно сотовый телефон, который был спрятан внутри хозяйственного мыла.

Спрятанный в мыле телефон пытались передать в СИЗО Актау


По данному факту составлен административный протокол по статье 481 КоАП (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов). Материал направлен в специализированный суд города Актау для вынесения процессуального решения.

Спрятанный в мыле телефон пытались передать в СИЗО Актау


Санкция данной статьи влечёт предупреждение или штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

- Сотрудники ведут постоянную целенаправленную работу по пресечению попыток передачи запрещённых предметов и наркотических веществ любыми ухищрёнными способами, - отметили в пресс-службе учреждения ГМ-172/10.



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