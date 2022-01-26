Спрятанный в мыле телефон пытались передать в СИЗО Актау

- Сотрудники ведут постоянную целенаправленную работу по пресечению попыток передачи запрещённых предметов и наркотических веществ любыми ухищрёнными способами, - отметили в пресс-службе учреждения ГМ-172/10.

Женщина прибыла в СИЗО к своему супругу. С собой она принесла мыло, которое хотела передать ему.При досмотре передачи сотрудники учреждения обнаружили запрещённый предмет, а именно сотовый телефон, который был спрятан внутри хозяйственного мыла.По данному факту составлен административный протокол по статье 481 КоАП (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов). Материал направлен в специализированный суд города Актау для вынесения процессуального решения.Санкция данной статьи влечёт предупреждение или штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.