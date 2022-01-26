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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 567

Число вызовов скорой увеличилось в Мангистау

Количество вызовов в службу скорой помощи увеличилось до 1200 в сутки, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Круглосуточная служба скорой помощи Мангистауской области имеет 14 подстанций.

Ежесменно на связи находятся один старший врач, два эвакуатора, семь пультов диспетчера и 53 бригады. В Актау - 15, Жанаозене - 11, Мунайлинском районе - 11, Бейнеу - шесть, в селе Жетыбай - две, Акшукуре - три, в Шетпе, Форт-Шевченко, Курыке, Боранкуле - по одной бригаде.

При поступлении вызовов сотрудники «103» оказывают помощь по 1, 2 ,3 категориям срочности в соответствии с требованиями.

- Чувство ответственности нашего коллектива выше всего. Каждый работает оперативно и слаженно, как неотъемлемая часть большой системы, потому что самое ценное богатство в нашей работе - это человеческая жизнь, - отметил директор станции скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской области Айларбек Шыршыкбаев.

Обычно на пульт «103» поступает около 900 вызовов. В связи с распространением короновирусной инфекции количество вызовов увеличилось до 1200.

- Бригады обеспечены необходимым оборудованием: дефибриллятором, переносным кислородом, носилками. В кейсе каждого фельдшера есть необходимые лекарства, которые регулярно обновляются, - заверил Айларбек Шыршыкбаев.



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